«Челси» договорился с Тиагу Силвой о продлении контракта

близок к продлению контракта с защитником, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как передает источник, лондонский клуб практически достиг устной договоренности с 36-летним бразильцем о продолжении сотрудничества. После финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» стороны должны подписать все нужные документы.

Текущий контракт бразильца с «пенсионерами» истекает грядущим летом. Новое соглашение, вероятнее всего, будет рассчитано на один сезон.

В текущем сезоне на счету Силвы 22 поединка в АПЛ, в котором он отметился двумя забитыми мячами.