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    Тараз — Жетысу прямая трансляция 19.05.2021, смотреть онлайн

    Тараз — Жетысу: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Тараз» — «Жетысу» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Жетысу» — «Тараз» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тараз» — «Жетысу».

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