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    Чемпион мира покинет тренерский штаб «Баварии»

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    Чемпион мира в составе сборной Германии Мирослав Клозе покинет тренерский штаб «Баварии» по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

    Мирослав Клозе
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    Мирослав Клозе

    42-летний специалист вошел в штаб мюнхенского клуба в мае 2020 года.

    «Я прекрасно провел время с этой невероятно блестящей командой, работать в этой команде тренеров было очень приятно», — заявил Клозе, контракт которого подходит к концу.

    «Баварию» также покинет ассистент главного тренера Херманн Герланд, который работал в мюнхенском клубе с 1990 года с перерывом в 1995-2001 годах.

    Ранее стало известно, что наставник Ханс-Дитер Флик уйдет с поста главного тренера по окончании сезона, его место займет Юлиан Нагельсман.

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