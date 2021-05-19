Чемпион мира покинет тренерский штаб «Баварии»

Чемпион мира в составе сборной Германиипокинет тренерский штаб «Баварии» по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист вошел в штаб мюнхенского клуба в мае 2020 года.

«Я прекрасно провел время с этой невероятно блестящей командой, работать в этой команде тренеров было очень приятно», — заявил Клозе, контракт которого подходит к концу.

«Баварию» также покинет ассистент главного тренера Херманн Герланд, который работал в мюнхенском клубе с 1990 года с перерывом в 1995-2001 годах.

Ранее стало известно, что наставник Ханс-Дитер Флик уйдет с поста главного тренера по окончании сезона, его место займет Юлиан Нагельсман.