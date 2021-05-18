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    Манчестер Юнайтед — Фулхэм прямая трансляция 18.05.2021, смотреть онлайн

    Манчестер Юнайтед — Фулхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Фулхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм.

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