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    Владелец «Ман Сити» оплатит фанатам поездку на финал Лиги чемпионов

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    Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян заявил, что оплатит болельщикам клуба несколько тысяч билетов на финал Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    «Хосеп Гвардиола и команда провели замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба.

    Поэтому невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особенную игру. Особенно те, кто поддерживал "Манчестер Сити" в хорошие и плохие времена на протяжении стольких лет», — цитирует слова шейха Мансура официальный сайт «Сити».

    Ранее стало известно, что финал ЛЧ будет перенесен из Стамбула в Порту. Встреча «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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