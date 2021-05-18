ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул
  • 10:58
    • Полузащитник «Спартака» перейдет в «Фейенорд»
  • 10:42
    • Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
  • 10:26
    • Кержаков покинул пост главного тренера «Томи»
  • 09:31
    • «Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов
  • 01:01
    • «Ротор» попросил расширить РПЛ до 18 команд и обратился в КДК из-за переноса матча «Уфы»
    Все новости спорта

    Кайрат — Актобе: смотреть онлайн трансляцию 18.05.2021

    Кайрат — Актобе: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кайрат» — «Актобе» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Кайрат» — «Актобе» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кайрат»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кайрат — Актобе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Кайрат — Актобе.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Орлы» расслабятся в игре с «быками»?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры