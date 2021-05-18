Гвардиола ответил на вопрос о расставании с некоторыми футболистами

Главный тренер «Манчестер Сити»ответил на вопрос о том, кого клуб может продать во время летнего межсезонья.

«Есть игроки, которые принимают типичную ситуацию в команде, а есть те, кто этого не делает. Когда они не принимают тот факт, что иногда не играют, то это можно выдержать на протяжении сезона, в короткий период. Но на протяжении долгого периода это невозможно.

В такой ситуации нам потребуются перемены. Посмотрим по окончании сезона. Мы поговорим с этими игроками, проясним ситуацию. Они также честно выскажутся. Мы примем лучшее решение для футболистов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.