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    Гренобль — Париж: смотреть онлайн трансляцию 18.05.2021

    Гренобль — Париж: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Гренобль» — «Париж» в квалификации чемпионата Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Париж» — «Гренобль» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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