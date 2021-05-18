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    Геркус назвал хроническую проблему «Спартака»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кадровых проблемах «Спартака».

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Спартак очень прибавил при Тедеско, сформировался костяк команды. Да, есть проблемные зоны, но занять второе место в нашем чемпионате — это достижение.

    У "Спартака" хроническая проблема с правым краем обороны, просто нет качественного человека на данной позиции. Да и слева Айртон не всегда не всегда возвращается назад. Поэтому "Спартак" ищет счастье в атаке, так как команда обороняется намного слабее.

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    • Плюс к этому опорная зона, которая у красно-белых не самая сильная и надежная. Крал действует ближе к атаке, Зобнин и Умяров не могут образовать нормальный блок с центральными защитниками», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

    Напомним, «Спартак» занял второе место в чемпионате России, благодаря чему получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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