Геркус назвал хроническую проблему «Спартака»

Бывший генеральный директор «Локомотива»поделился мнением о кадровых проблемах «Спартака».

«Спартак очень прибавил при Тедеско, сформировался костяк команды. Да, есть проблемные зоны, но занять второе место в нашем чемпионате — это достижение.

У "Спартака" хроническая проблема с правым краем обороны, просто нет качественного человека на данной позиции. Да и слева Айртон не всегда не всегда возвращается назад. Поэтому "Спартак" ищет счастье в атаке, так как команда обороняется намного слабее.

Плюс к этому опорная зона, которая у красно-белых не самая сильная и надежная. Крал действует ближе к атаке, Зобнин и Умяров не могут образовать нормальный блок с центральными защитниками», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занял второе место в чемпионате России, благодаря чему получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.