«Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов

сообщил, что по окончании сезона команду покидают четыре футболиста.

Речь идет о Георгии Мелкадзе, Ладиславе Алмаши, Анхеле Вилькере и Исмаэле Силве.

«Четыре футболиста, у которых закончились сроки контрактов, покидают "Ахмат" после завершившегося очередного сезона.

Это защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.

Последние двое были в аренде и возвращаются в свои клубы.

Вилькер перешел в грозненскую команду летом 2016 года и сыграл 121 официальный матч. Исмаэл Силва заключил контракт с "Ахматом" летом 2017 года. На его счету 114 матчей», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».