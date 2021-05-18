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    «Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов

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    «Ахмат» сообщил, что по окончании сезона команду покидают четыре футболиста.

    Георгий Мелкадзе
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    Георгий Мелкадзе

    Речь идет о Георгии Мелкадзе, Ладиславе Алмаши, Анхеле Вилькере и Исмаэле Силве.

    «Четыре футболиста, у которых закончились сроки контрактов, покидают "Ахмат" после завершившегося очередного сезона.

    Это защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.

    Последние двое были в аренде и возвращаются в свои клубы.

    Вилькер перешел в грозненскую команду летом 2016 года и сыграл 121 официальный матч. Исмаэл Силва заключил контракт с "Ахматом" летом 2017 года. На его счету 114 матчей», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

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