ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
  • 11:19
    • Пиняев может подписать контракт с «Барселоной»
  • 09:19
    • Карацев поднялся в топ-25 рейтинга ATP
  • 09:02
    • Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
  • 23:57
    • ПСЖ разгромил «Реймс», «Лилль» потерял очки в матче с «Сент-Этьеном»
  • 23:59
    • Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»
    Все новости спорта

    Тедеско: «Зенит» стал чемпионом по делу

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги сезона для своей команды.

    Доменико Тедеско
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Тедеско

    «"Зенит" стал чемпионом по делу, потому что прошел дистанцию стабильнее. Я верю во всех игроков "Спартака". В дальнейшем они могут подняться еще выше», — приводит слова Тедеско пресс-служба москвичей.

    Напомним, трудовое соглашение Тедеско с «красно-белыми» истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что стороны не станут продлевать сотрудничество.

    «Спартак» набрал 57 баллов в чемпионате России и финишировал на втором месте, добыв билет в Лигу чемпионов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гренобль — ФК Париж
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры