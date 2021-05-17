Тедеско: «Зенит» стал чемпионом по делу

Главный тренер московскогоподвел итоги сезона для своей команды.

«"Зенит" стал чемпионом по делу, потому что прошел дистанцию стабильнее. Я верю во всех игроков "Спартака". В дальнейшем они могут подняться еще выше», — приводит слова Тедеско пресс-служба москвичей.

Напомним, трудовое соглашение Тедеско с «красно-белыми» истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что стороны не станут продлевать сотрудничество.

«Спартак» набрал 57 баллов в чемпионате России и финишировал на втором месте, добыв билет в Лигу чемпионов.