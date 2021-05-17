Семак: За время работы в «Зените» ни разу не стоял вопрос о моем увольнении

Главный тренер «Зенита»опроверг слухи о своей возможной отставке прошлой осенью после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов.

«Никакой подоплеки в этих разговорах не было. Что касается задач Лиги чемпионов, изначально ситуация была ясна и понятна мне и руководству.

Садимся подписывать контракт, и я говорю: "Если хотите, чтобы мы боролись за выход из группы, надо сделать это и это". Ничего сделать из этого не получилось по многим причинам, но это уже неважно.

Я же не могу заниматься комплектованием команды и принимать некие решения. Я тренер, я должен тренировать. Поэтому эти разговоры абсолютно беспочвенные. Ни разу за мою работу в "Зените" при встрече с руководством не стоял вопрос о моем увольнении», — приводит слова Семака «Матч ТВ».