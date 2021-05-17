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    Семак: У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как часто общается с руководством питерского клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «У меня есть контакт со всеми в той или иной степени. Чем выше, тем контакта меньше. Решения по трансферам принимает совет директоров.

    Как часто происходит общение с Миллером? У меня была встреча с Алексеем Борисовичем перед назначением, даже не одна, а две. Первая носила ознакомительный характер, без какого-либо предложения. Вторая встреча произошла уже в день подписания контракта с "Зенитом".

    Сейчас встречи происходят нечасто, но они есть. Больше общаемся по телефону, после матчей делимся своими ощущениями от того, что и как происходит в команде. Ощущения часто совпадают.

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    • После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что "Зенит" должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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