Петржела предрек «Спартаку» провал в Лиге чемпионов

Бывший тренерподелился мнением о шансахвыйти в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«"Зенит" провел очередной достойный сезон и ожидаемо стал чемпионом. Это самая лучшая команда в России на данный момент. Не хочу расстраивать остальных, но ближайшие пять лет побеждать в РПЛ будет один лишь "Зенит".

Но не стоит забывать, что петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов. Это была катастрофа! Надеюсь, на этот раз Семак лучше подготовит команду и "Зенит" в новом сезоне выступит удачнее.

"Спартак" все же занял второе лигочемпионское место. Для России выход "Локомотива" в Лигу чемпионов смотрелся предпочтительнее. Ждал, что выйдут именно они. Что касается "Спартака", команда очень слабо выглядит на уровне "Зенита". Им будет очень тяжело даже в квалификации Лиги чемпионов. Они провалятся.

Конечно, многое зависит от соперников, но мой прогноз: "Спартак" не пройдет в групповой этап. В команду приходит новый тренер, поэтому вряд ли стоит ожидать чудес», — цитирует Петржелу «Чемпионат».