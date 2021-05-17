ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
  • 09:19
    • Карацев поднялся в топ-25 рейтинга ATP
  • 09:02
    • Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
  • 23:57
    • ПСЖ разгромил «Реймс», «Лилль» потерял очки в матче с «Сент-Этьеном»
  • 23:59
    • Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»
  • 23:47
    • «Милан» разошелся миром с «Кальяри»
    Все новости спорта

    Петржела предрек «Спартаку» провал в Лиге чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Футбол России РПЛ Спартак Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о шансах «Спартака» выйти в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.

    Властимил Петржела
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Властимил Петржела

    «"Зенит" провел очередной достойный сезон и ожидаемо стал чемпионом. Это самая лучшая команда в России на данный момент. Не хочу расстраивать остальных, но ближайшие пять лет побеждать в РПЛ будет один лишь "Зенит".

    Но не стоит забывать, что петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов. Это была катастрофа! Надеюсь, на этот раз Семак лучше подготовит команду и "Зенит" в новом сезоне выступит удачнее.

    "Спартак" все же занял второе лигочемпионское место. Для России выход "Локомотива" в Лигу чемпионов смотрелся предпочтительнее. Ждал, что выйдут именно они. Что касается "Спартака", команда очень слабо выглядит на уровне "Зенита". Им будет очень тяжело даже в квалификации Лиги чемпионов. Они провалятся.

    Конечно, многое зависит от соперников, но мой прогноз: "Спартак" не пройдет в групповой этап. В команду приходит новый тренер, поэтому вряд ли стоит ожидать чудес», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гренобль — ФК Париж
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры