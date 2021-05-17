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    Нью-Инглэнд Революшн — Коламбус Крю прямая трансляция 17.05.2021, смотреть онлайн

    Нью-Инглэнд Революшн — Коламбус Крю: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол MLS
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Коламбус Крю» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Коламбус Крю.

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