Куман: Невозможно представить «Барселону» без Месси

Главный тренервыразил пожелание оставить в команде форварда, который совсем скоро станет свободным агентом.

«Мы рассчитываем, что Месси останется футболистом нашего клуба, поскольку он все еще является лучшими игроком планеты. Сегодня все увидели, что "Барселону" невозможно представить без аргентинца. У него на счету 30 мячей, которые позволили нам набрать много очков в чемпионате.

Рассчитываем, что Лионель продолжит выступать за "Барселону". Я очень сомневаюсь, что у нас найдется футболист, способный отличиться таким же числом голов за сезон. Мы нуждаемся в Месси», — цитирует Кумана Goal.

Напомним, «Барса» лишилась теоретических шансов подняться выше третьего места в таблице Ла Лиги.