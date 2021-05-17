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    Куман: Невозможно представить «Барселону» без Месси

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил пожелание оставить в команде форварда Лионеля Месси, который совсем скоро станет свободным агентом.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы рассчитываем, что Месси останется футболистом нашего клуба, поскольку он все еще является лучшими игроком планеты. Сегодня все увидели, что "Барселону" невозможно представить без аргентинца. У него на счету 30 мячей, которые позволили нам набрать много очков в чемпионате.

    Рассчитываем, что Лионель продолжит выступать за "Барселону". Я очень сомневаюсь, что у нас найдется футболист, способный отличиться таким же числом голов за сезон. Мы нуждаемся в Месси», — цитирует Кумана Goal.

    Напомним, «Барса» лишилась теоретических шансов подняться выше третьего места в таблице Ла Лиги.

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