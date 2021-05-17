Куман: Невозможно представить «Барселону» без Месси

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Мы рассчитываем, что Месси останется футболистом нашего клуба, поскольку он все еще является лучшими игроком планеты. Сегодня все увидели, что "Барселону" невозможно представить без аргентинца. У него на счету 30 мячей, которые позволили нам набрать много очков в чемпионате.
Рассчитываем, что Лионель продолжит выступать за "Барселону". Я очень сомневаюсь, что у нас найдется футболист, способный отличиться таким же числом голов за сезон. Мы нуждаемся в Месси», — цитирует Кумана Goal.
Напомним, «Барса» лишилась теоретических шансов подняться выше третьего места в таблице Ла Лиги.