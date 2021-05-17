«Барселона» — победитель женской Лиги чемпионов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Главный европейский титул «сине-гранатовые» добыли благодаря автоголу Лойпольц и голам от Путельяс, Бонмати и Хансен. Все они были забиты в первом тайме.
Таким образом, «Барселона» впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский «Лион».
𝗪 𝗜 𝗡 𝗡 𝗘 𝗥 𝗦❗ pic.twitter.com/UlumRwL1GB— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2021
Кроме того, «Барселона» стала первым клубом, где и мужская, и женская команды выигрывали Лигу чемпионов.