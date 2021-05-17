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    «Барселона» — победитель женской Лиги чемпионов

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    В финале женской Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Челси» (4:0).

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    Главный европейский титул «сине-гранатовые» добыли благодаря автоголу Лойпольц и голам от Путельяс, Бонмати и Хансен. Все они были забиты в первом тайме.

    Таким образом, «Барселона» впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский «Лион».

    Кроме того, «Барселона» стала первым клубом, где и мужская, и женская команды выигрывали Лигу чемпионов.

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