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    Промес: Злость помогла мне больше поверить в себя, а «Спартаку» — попасть в квалификацию ЛЧ

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    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о матче с «Ахматом» (2:2) в рамках 30-го тура РПЛ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Благодаря этому результату красно-белые обеспечили себе серебряные медали чемпионата России по итогам сезона-2020/21 и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Они начнут выступление в турнире с третьего отборочного раунда.

    «Мне не важно, с кем встретиться в квалификации Лиги чемпионов. Мы уже успели соскучиться по турниру, тем более я дважды играл там со "Спартаком". Но если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике.

    В перерыве я был зол на самого себя. Только на себя. Мне надо было завести себя, я не ждал, что упущу момент. Моя работа — забить этот мяч.

    Но во втором тайме я всё исправил. Так что эта злость помогла мне больше поверить в себя, а нашей команде — попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

    Мне еще нужно время, тем более я пришел во время зимнего перерыва, что для меня непривычно. Немного менял позиции, но я всё тот же игрок. Так что это вопрос времени — когда я выйду на желаемый уровень. Сейчас на 100% готов и могу помогать команде.

    "Аякс" — фантастический клуб, топ-клуб. Уходя оттуда, знал, что они станут чемпионами. Постараюсь принести такую же победную энергию в "Спартак" и взять много кубков», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

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