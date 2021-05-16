Промес: Злость помогла мне больше поверить в себя, а «Спартаку» — попасть в квалификацию ЛЧ

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о матче с(2:2) в рамках 30-го тура РПЛ.

Благодаря этому результату красно-белые обеспечили себе серебряные медали чемпионата России по итогам сезона-2020/21 и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Они начнут выступление в турнире с третьего отборочного раунда.

«Мне не важно, с кем встретиться в квалификации Лиги чемпионов. Мы уже успели соскучиться по турниру, тем более я дважды играл там со "Спартаком". Но если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике.

В перерыве я был зол на самого себя. Только на себя. Мне надо было завести себя, я не ждал, что упущу момент. Моя работа — забить этот мяч.

Но во втором тайме я всё исправил. Так что эта злость помогла мне больше поверить в себя, а нашей команде — попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Мне еще нужно время, тем более я пришел во время зимнего перерыва, что для меня непривычно. Немного менял позиции, но я всё тот же игрок. Так что это вопрос времени — когда я выйду на желаемый уровень. Сейчас на 100% готов и могу помогать команде.

"Аякс" — фантастический клуб, топ-клуб. Уходя оттуда, знал, что они станут чемпионами. Постараюсь принести такую же победную энергию в "Спартак" и взять много кубков», — приводит слова игрока «Матч ТВ».