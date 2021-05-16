Плутник: Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы

Председатель совета директоров «Локомотива»ответил на вопрос о будущем главного тренера команды

«У Марко действующий контракт, мы работаем над его продлением. Думаю, согласуем все нюансы.

"Локомотив" заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он нам прекрасный тренер и замечательный человек! Тем более этой осенью мы видели грандиозные проблемы, с которыми столкнулся Марко.

Даже не представляли, какой объем работы надо проделать. Но вместе мы провели хорошую работу и добились хороших результатов», — приводит слова Плутника Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Ранее Николич сообщил, что останется в «Локомотиве» на следующий сезон. Его контракт с клубом истекает в мае 2022 года.

Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в сезоне-2020/21, а также взяла бронзовые медали РПЛ.

В следующем сезоне московский клуб выступит в Лиге Европы как обладатель Кубка России.