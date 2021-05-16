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    Пирло: Роналду впервые был рад замене

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча с «Интером» (3:2) в 37-м туре Серии А.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «На протяжении сезона мы часто задавали себе вопрос о том, чего же нам не хватает. У нас не было такого огня внутри. Нам надо было снова его зажечь. Парни доказали, что в важных матчах они способны на все.

    У нас хороший состав, есть возможность вырасти, так что основа для того, чтобы добиться успеха, есть.

    Думаю, это первый раз, когда Роналду был рад замене. У нас было на игрока меньше, и он гонялся за тенями. В раздевалке он был рад и улыбался», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

    «Ювентус» сумел подняться на четвертую строчку турнирной таблицы, однако вновь окажется за пределами зоны Лиги чемпионов, если «Наполи» сумеет победить на поле «Фиорентины».

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