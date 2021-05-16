Пирло: Роналду впервые был рад замене

Андреа Пирло Фото: globallookpress.com
«На протяжении сезона мы часто задавали себе вопрос о том, чего же нам не хватает. У нас не было такого огня внутри. Нам надо было снова его зажечь. Парни доказали, что в важных матчах они способны на все.
У нас хороший состав, есть возможность вырасти, так что основа для того, чтобы добиться успеха, есть.
Думаю, это первый раз, когда Роналду был рад замене. У нас было на игрока меньше, и он гонялся за тенями. В раздевалке он был рад и улыбался», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.
«Ювентус» сумел подняться на четвертую строчку турнирной таблицы, однако вновь окажется за пределами зоны Лиги чемпионов, если «Наполи» сумеет победить на поле «Фиорентины».