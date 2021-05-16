Олич: Я недоволен тем, как мы вышли на 2-й тайм

Хорватский специалистпрокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 30 тура РПЛ.

«Сегодня первые 30 минут было очень хорошо. Контролировали игру, провели несколько хороших атак. Когда забили, минут 10 до перерыва отпустили игру. Думал, что к перерыву команда отдохнет. Но я недоволен тем, как мы вышли на 2-й тайм. Динамо показало больше желания. Было видно: они контролировали игру, будут опасные моменты.

Один опытный игрок — Васин — очень хороший в игре головой, очень важный команде, не мог выйти на второй тайм. Карпов воевал, ничего не говорю, но он молод, и было видно: у него еще есть проблемы на этом уровне и с концентрацией, и с опытом. Очень легко пропустили два первых гола. Детские ошибки.

Но не один игрок не играл так, как начали. Есть и другие причины 3 пропущенных голов.

Я был доволен Бохиненом. Но это его первая игра после долгого перерыва, был травмирован. По такой погоде было очень тяжело. Сам мне сказал: больше 15 минут во втором тайме не сыграет. Эмиль был один из лучших у нас сегодня», — приводит слова Олича Sport24.