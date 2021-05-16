Марко Николич: Я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива»высказался о своем будущем в московском клубе.

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер "Локомотива". Уверен, что так и будет, желание есть», — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что вопрос с контрактом Николича может решиться уже через пару дней. Текущее соглашение серба с «Локомотивом» рассчитано до мая 2022 года.

Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в сезоне-2020/21, а также взяла бронзовые медали РПЛ.

В следующем сезоне московский клуб выступит в Лиге Европы как обладатель Кубка России.