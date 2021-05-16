ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Куадрадо стал героем матча«Ювентус» не сдается вопреки блестящему Лукаку
  • 21:29
    • «Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной» и сохранил лидерство
  • 21:29
    • «Барселона» проиграла «Сельте» и лишилась шансов на титул
  • 21:27
    • «Реал» обыграл «Атлетик» и сохранил шансы на чемпионство
  • 16:51
    • «Ростов» проиграл «Краснодару», «Сочи» сыграют в еврокубках
  • 16:42
    • «Зенит» разгромил «Тамбов», «Рубин» сыграл вничью с «Ротором»
    Все новости спорта

    Марко Николич: Я остаюсь в «Локомотиве»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о своем будущем в московском клубе.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    «У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер "Локомотива". Уверен, что так и будет, желание есть», — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ».

    Ранее агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что вопрос с контрактом Николича может решиться уже через пару дней. Текущее соглашение серба с «Локомотивом» рассчитано до мая 2022 года.

    Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в сезоне-2020/21, а также взяла бронзовые медали РПЛ.

    В следующем сезоне московский клуб выступит в Лиге Европы как обладатель Кубка России.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит погоню за «Лиллем»
  • «ПСЖ» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Лилль» досрочное чемпионство?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» продлит домашнюю серию без поражений?
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры