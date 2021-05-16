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    Миннесота Юнайтед — Даллас: смотреть онлайн трансляцию 16.05.2021

    Миннесота Юнайтед — Даллас: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота Юнайтед — Даллас.

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