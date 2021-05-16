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    Карпин: Четвертый судья подумал, что я в него бросил бутылку

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 30-го тура РПЛ, а также рассказал о своем удалении.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин получил красную карточку на 92-й минуте встречи.

    «Четвертый судья подумал, что я в него бросил бутылку. Бутылки там летали во все стороны. Он подумал, что в него. Видимо, это комплекс какой-то.

    Не покидал поле, так как я просто не понимал, что случилось. Поэтому спрашивал, за что меня удалили.

    Оценить игру? Смотря с чем сравнивать. Если с матчем против "Урала", то намного лучше. С точки зрения самоотдачи, желания, борьбы.

    Моменты в обороне в первом тайме были приличными. Нас наказали за потерю около своей штрафной. А в остальном намного лучше, чем было до этого.

    Насчет Мамаева еще нет информации. Я так понимаю, что тут ушиб коленного сустава. Но до какой степени и повреждено ли там что-то, будет понятно даже не сегодня.

    Понятно, что сезон получился неудовлетворительным с точки зрения результата. Мы думали, надеялись и хотели другого. Сложный сезон со всех точек зрения.

    Из-за коронавируса он слился с предыдущим. Не было предсезонной подготовки, много травм. Не только у нас, но и у других. Самый сложный сезон с этой точки зрения.

    Большие изменения не очень помогали. С точки зрения игры, есть над чем работать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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