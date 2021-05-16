Карпин: Четвертый судья подумал, что я в него бросил бутылку

Главный тренер «Ростова»прокомментировал поражение от(1:3) в матче 30-го тура РПЛ, а также рассказал о своем удалении.

Карпин получил красную карточку на 92-й минуте встречи.

«Четвертый судья подумал, что я в него бросил бутылку. Бутылки там летали во все стороны. Он подумал, что в него. Видимо, это комплекс какой-то.

Не покидал поле, так как я просто не понимал, что случилось. Поэтому спрашивал, за что меня удалили.

Оценить игру? Смотря с чем сравнивать. Если с матчем против "Урала", то намного лучше. С точки зрения самоотдачи, желания, борьбы.

Моменты в обороне в первом тайме были приличными. Нас наказали за потерю около своей штрафной. А в остальном намного лучше, чем было до этого.

Насчет Мамаева еще нет информации. Я так понимаю, что тут ушиб коленного сустава. Но до какой степени и повреждено ли там что-то, будет понятно даже не сегодня.

Понятно, что сезон получился неудовлетворительным с точки зрения результата. Мы думали, надеялись и хотели другого. Сложный сезон со всех точек зрения.

Из-за коронавируса он слился с предыдущим. Не было предсезонной подготовки, много травм. Не только у нас, но и у других. Самый сложный сезон с этой точки зрения.

Большие изменения не очень помогали. С точки зрения игры, есть над чем работать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».