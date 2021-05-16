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    Химки — Сочи прямая трансляция 16.05.2021, смотреть онлайн

    Химки — Сочи: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол РПЛ Химки Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Химки» — «Сочи» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Сочи» — «Химки» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Химки — Сочи.

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