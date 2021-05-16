Гончаренко: Наша победа меркнет на фоне серьезной травмы Вандерсона

«Краснодар» занял 10-е место в завершившемся сезоне РПЛ, набрав 41 очко.
«Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне.
Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить.
У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.
К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.
После моего прихода в "Краснодар" что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».