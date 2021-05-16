ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Куадрадо стал героем матча«Ювентус» не сдается вопреки блестящему Лукаку
  • 16:51
    • «Ростов» проиграл «Краснодару», «Сочи» сыграют в еврокубках
  • 16:42
    • «Зенит» разгромил «Тамбов», «Рубин» сыграл вничью с «Ротором»
  • 15:56
    • ЦСКА уступил «Динамо» и остался без еврокубков
  • 15:55
    • «Спартак» избежал поражения в Грозном и вышел в Лигу чемпионов
  • 21:07
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и вышла в Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Гончаренко: Наша победа меркнет на фоне серьезной травмы Вандерсона

    Футбол Краснодар Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ и подвел итоги сезона-2020/21.

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «Краснодар» занял 10-е место в завершившемся сезоне РПЛ, набрав 41 очко.

    «Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне.

    Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить.

    У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

    К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

    После моего прихода в "Краснодар" что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит погоню за «Лиллем»
  • «ПСЖ» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Лилль» досрочное чемпионство?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» продлит домашнюю серию без поражений?
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры