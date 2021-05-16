Гончаренко: Наша победа меркнет на фоне серьезной травмы Вандерсона

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу над(3:1) в матче 30-го тура РПЛ и подвел итоги сезона-2020/21.

«Краснодар» занял 10-е место в завершившемся сезоне РПЛ, набрав 41 очко.

«Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне.

Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить.

У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

После моего прихода в "Краснодар" что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».