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    Тикнизян с первых минут сыграет за ЦСКА против «Динамо»

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    Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Встреча, пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

    Запасные: Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.

    Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.

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    • С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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