Тикнизян с первых минут сыграет за ЦСКА против «Динамо»

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
Встреча, пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.
Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.