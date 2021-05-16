Тикнизян с первых минут сыграет за ЦСКА против «Динамо»

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 30-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.

Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.