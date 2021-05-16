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    Бордо — Ланс прямая трансляция 16.05.2021, смотреть онлайн

    Бордо — Ланс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Бордо Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Бордо» — «Ланс» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Ланс» — «Бордо» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бордо» — «Ланс».

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