СМИ: Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

Вратарь московского ЦСКАможет завершить карьеру в 2022 году, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.

По информации издания, поскольку следующий сезон может стать последним в игровой карьере Акинфеева, «армейцы» планируют приобрести ему на замену Илью Лантратова у «Химок».

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой», — сказал источник.

35-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. С командой он шесть раз становился чемпионом, шесть раз выигрывал Кубок, семь раз Суперкубок России, а в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.

ЦСКА в 29 матчах текущего сезона набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.