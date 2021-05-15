ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран ТорресТоррес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»
  • 17:38
    • Ибрагимович не сыграет на Евро-2020
  • 17:10
    • Определены новые участники РПЛ на следующий сезон
  • 16:32
    • «Лидс» всухую разгромил «Бернли»
  • 15:56
    • «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ
  • 14:49
    • Сонего не пустил Рублева в полуфинал римского «Мастерса»
    Все новости спорта

    Зидан: Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Наставник «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий касательно своего будущего в мадридском клубе.

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    «Мой ответ будет очень скучным. Осталось две игры. Я не знаю, что произойдет после этого. Это "Реал", так что может произойти что угодно.

    Люди думают, что я уйду, потому что не хочу ответственности в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы

    Иногда наступает момент, когда перемены пойдут на всеобщее благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти», — цитирует Зидана Marca.

    Ранее появилась информация о том, что француз может покинуть клуб даже если «Реал» станет чемпионом.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» остановить «Челси» в финале Кубка Англии?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • Финальный матч России на Евротуре будет результативным?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Интер» отправит «Ювентус» и Роналду в Лигу Европы?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.39
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры