Зидан: Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти

Наставник «Реала»дал комментарий касательно своего будущего в мадридском клубе.

«Мой ответ будет очень скучным. Осталось две игры. Я не знаю, что произойдет после этого. Это "Реал", так что может произойти что угодно.

Люди думают, что я уйду, потому что не хочу ответственности в сложной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы

Иногда наступает момент, когда перемены пойдут на всеобщее благо. Иногда тебе нужно остаться, а иногда уйти», — цитирует Зидана Marca.

Ранее появилась информация о том, что француз может покинуть клуб даже если «Реал» станет чемпионом.