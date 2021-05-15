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    Саутгемптон — Фулхэм: смотреть онлайн трансляцию 15.05.2021

    Саутгемптон — Фулхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Саутгемптон» — «Фулхэм» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Саутгемптон» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Саутгемптон»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Фулхэм.

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