Определены новые участники РПЛ на следующий сезон

сыграют в следующем сезоне РПЛ.

Также в РФС было принято решение об отмене стыковых матчей. Команды, которые займут 13-е и 14 место в РПЛ, останутся на следующий сезон.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — указано в регламенте переходных матчей РФС.

Ранее появилась информация о том, что «Оренбург» не получил лицензию на участие в Премьер-лиге, из-за чего его путевку было передано «Нижнему Новгороду».