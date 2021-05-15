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    Определены новые участники РПЛ на следующий сезон

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    «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» сыграют в следующем сезоне РПЛ.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Также в РФС было принято решение об отмене стыковых матчей. Команды, которые займут 13-е и 14 место в РПЛ, останутся на следующий сезон.

    «Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — указано в регламенте переходных матчей РФС.

    Ранее появилась информация о том, что «Оренбург» не получил лицензию на участие в Премьер-лиге, из-за чего его путевку было передано «Нижнему Новгороду».

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