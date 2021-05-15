Источник: ЦСКА нацелился на хавбека «Локомотива»

Максим Мухин Фото: globallookpress.com
По данным издания, стороны уже ведут активные переговоры по трансферу 19-летнего игрока.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».
В нынешнем сезоне Мухин принял участие в 10 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. В марте он дебютировал за сборную России, выйдя на поле в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении (2:1).
Его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.