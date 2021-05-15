Лос-Анджелес Гэлакси — Остин прямая трансляция 15.05.2021, смотреть онлайн

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Остин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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