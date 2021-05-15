«Ювентус» — «Интер»: счет матча 3:2, обзор голов

Туринскийпобедил миланский(3:2) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии.

На 24-й минуте был назначен пенальти в ворота «Интера» — Дармиан хватал за футболку Кьеллини.

Ханданович потащил удар Криштиану Роналду с пенальти, но португалец первым успел на отскок и добил мяч в сетку.

На 35-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ювентуса» — Де Лигт откровенно наступил на пятку Мартинесу. Ромелу Лукаку ударом с точки сравнял счет.

В добавленное к первому тайму время Кулушевски забежал по правому флангу и прострелил — мяч после рикошета отскочил на линию штрафной, Куадрадо набежал и мощно пробил по воротам «Интера». Мяч от ноги защитника влетел в сетку.

На 55-й минуте случилось удаление у «Ювентуса». Бентакур не успел к мячу и сбил Лукаку, получив вторую жёлтую карточку.

На 83-й минуте счет сравнялся. Барелла с левого края вырезал подачу, Лукаку с Кьеллини боролись во вратарской туринцев, а мяч после рикошета от защитника влетел в ворота «Ювентуса».

На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота «Интера» — Маккенни ворвался в штрафную, врезался в Перишича и упал на газон.

Куадрадо с пенальти уложил мяч в нижний угол — Ханданович взглядом проводил мяч.

В компенсированное время составы сравнялись. Брозович снёс убегавшего в контратаку Куадрадо и получил вторую жёлтую карточку.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Интер 3:2 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (24'), 1:1 Ромелу Лукаку (пенальти) (35'), 2:1 Хуан Куадрадо (45'), 2:2 Джорджо Кьеллини (автогол) (83'), 3:2 Хуан Куадрадо (пенальти) (88') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза (Мерих Демирал, 70'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду (Альваро Мората, 70'), Деян Кулушевски (Уэстон Маккенни, 57') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Матиас Весино, 80'), Ашраф Хакими, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Стефано Сенси, 73'), Маттео Дармиан (Иван Перишич, 46'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Деян Кулушевски (13'), Родриго Бентанкур (20'), Маттео Дармиан (23'), Родриго Бентанкур (55'), Лаутаро Мартинес (74'), Алессандро Бастони (77'), Джорджо Кьеллини (85'), Марсело Брозович (88'), Хуан Куадрадо (90'), Марсело Брозович (90')

Благодаря этой победе туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов. Бело-черные поднялись на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков.

«Интер», ранее ставший чемпионом Италии текущего сезона, имеет в активе 88 очков.

Заключительный матч сезона команда Андреа Пирло проведет с «Болоньей» 23 мая на выезде. Коллектив Антонио Конте в этот день примет «Удинезе».