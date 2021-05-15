«Ювентус» — «Интер»: счет матча 3:2, обзор голов

На 24-й минуте был назначен пенальти в ворота «Интера» — Дармиан хватал за футболку Кьеллини.
Ханданович потащил удар Криштиану Роналду с пенальти, но португалец первым успел на отскок и добил мяч в сетку.
На 35-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ювентуса» — Де Лигт откровенно наступил на пятку Мартинесу. Ромелу Лукаку ударом с точки сравнял счет.
В добавленное к первому тайму время Кулушевски забежал по правому флангу и прострелил — мяч после рикошета отскочил на линию штрафной, Куадрадо набежал и мощно пробил по воротам «Интера». Мяч от ноги защитника влетел в сетку.
На 55-й минуте случилось удаление у «Ювентуса». Бентакур не успел к мячу и сбил Лукаку, получив вторую жёлтую карточку.
На 83-й минуте счет сравнялся. Барелла с левого края вырезал подачу, Лукаку с Кьеллини боролись во вратарской туринцев, а мяч после рикошета от защитника влетел в ворота «Ювентуса».
На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота «Интера» — Маккенни ворвался в штрафную, врезался в Перишича и упал на газон.
Куадрадо с пенальти уложил мяч в нижний угол — Ханданович взглядом проводил мяч.
В компенсированное время составы сравнялись. Брозович снёс убегавшего в контратаку Куадрадо и получил вторую жёлтую карточку.
Благодаря этой победе туринцы вернулись в зону Лиги чемпионов. Бело-черные поднялись на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков.
«Интер», ранее ставший чемпионом Италии текущего сезона, имеет в активе 88 очков.
Заключительный матч сезона команда Андреа Пирло проведет с «Болоньей» 23 мая на выезде. Коллектив Антонио Конте в этот день примет «Удинезе».