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    Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Еще с утра команда готовилась к стыкам

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о реакции команды на выход в РПЛ.

    Равиль Измайлов
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    Равиль Измайлов

    15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами Тинькофф РПЛ и Олимп ФНЛ, согласно которому «Оренбург», занявший второе место в турнире, не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо него в РПЛ пройдет «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.

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    • «Выход в РПЛ напрямую не стал неожиданностью. Мы следили за этой темой и ждали решения. "Нижний Новгород" честно и справедливо занял третье место.

    Наш результат — это бронза. Но регламент есть регламент. Мы прошли лицензирование, и наш клуб готов к РПЛ. Еще сегодня утром команда готовилась к стыкам, но случилось как случилось.

    Задача на предстоящий сезон — добиваться побед в каждой игре. Я понимаю, что в РПЛ это будет сложнее, но зато интереснее!

    Надеюсь, матчи с таким антуражем как финал Кубка России теперь будут происходить чаще, но уже с нашими соперниками. Что касается бюджета, то все обсуждения впереди.

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    Нет, у нас не было неприятных разговоров с представителями "Оренбурга". У нас хорошие отношения, но мы и по этому вопросу не созванивались.

    Еще раз повторю: "Оренбург" честно занял второе место, а мы честно заняли третью строчку. А все остальное — это уже не наше решение.

    Что касается усилений, то костяк команды остается, но трансферы на вход точно стоит ждать. Будем готовиться к РПЛ», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

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