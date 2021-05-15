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    Деспотович назвал Слуцкого лучшим тренером в России

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович оценил работу Леонида Слуцкого, а также заявил, что хотел бы играть до 40 лет.

    Джордже Деспотович
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    Джордже Деспотович

    «Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают. Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а может даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер.

    Доверие тренера очень многое значит. Чувствую, что в меня верят, потому что иногда не играешь хорошо весь матч, но тренер не меняет тебя, а оставляет в составе до конца игры и в самом ее завершении ты забиваешь. И раньше я играл хорошо, но тренеры меня меняли на 60-70-й минутах. Сейчас такого нет, поэтому можно сказать, что у меня лучший сезон в Премьер-лиге.

    Честно говоря, с каждым годом хочется играть больше и больше. Я уже неоднократно говорил своим друзьям, что надеюсь играть до 40 лет, как Ибрагимович. Потому что после 30 только начинается моя футбольная жизнь. Сейчас у меня такой возраст, когда я знаю все, что нужно делать на поле. Единственное — нужно быть физически готовым. Надеюсь, буду долго играть.

    Год от года я иду по нарастающей в плане команд, хотя не молодею. И это вообще в принципе присуще нападающим — развиваться после 30. Моего плана форвардов мало, тех что в молодом возрасте уже играют в сильных командах и много забивают», — приводит слова Деспотовича «БИЗНЕС Online».

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