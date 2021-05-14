Сульшер: «МЮ» позволил «Ливерпулю» соскочить с крючка

Главный тренерподвел итоги перенесенного матча 34-го тура АПЛ с(2:4).

«Играя против хороших команд и футболистов, недопустимо пропускать такие простые мячи, особенно в те отрезки матча, как это делали мы.

Мы хорошо начали матч, но не воспользовались этим. В первом тайме нужно было сделать больше. То, что мы пропустили перед перерывом со стандарта, разочаровывает.

Когда второй тайм начинается с пропущенного гола в первые 70-80 секунд, становится тяжело. Мы позволили им соскочить с нашего крючка. Но это часть обучения для этой команды. Мы должны были воспользоваться их проблемами. Мы хотим побеждать в каждом матче. Были готовы биться друг за друга, но сегодня допустили слишком много нехарактерных ошибок», — цитирует Сульшера BBC.

«МЮ» с 70 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на пятую строчку.