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    Сульшер: «МЮ» позволил «Ливерпулю» соскочить с крючка

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги перенесенного матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:4).

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Играя против хороших команд и футболистов, недопустимо пропускать такие простые мячи, особенно в те отрезки матча, как это делали мы.

    Мы хорошо начали матч, но не воспользовались этим. В первом тайме нужно было сделать больше. То, что мы пропустили перед перерывом со стандарта, разочаровывает.

    Когда второй тайм начинается с пропущенного гола в первые 70-80 секунд, становится тяжело. Мы позволили им соскочить с нашего крючка. Но это часть обучения для этой команды. Мы должны были воспользоваться их проблемами. Мы хотим побеждать в каждом матче. Были готовы биться друг за друга, но сегодня допустили слишком много нехарактерных ошибок», — цитирует Сульшера BBC.

    «МЮ» с 70 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» набрал 60 очков и поднялся на пятую строчку.

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