«Спартак», «Локо» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках

Московскийпрошли лицензирование для выступления в еврокубках в сезоне-2021/22.

Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов. Заседание по лицензированию в РФС прошло 13 мая.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб также успешно справился с этой процедурой.

«Спартак» и «Локомотив» уже обеспечили себе участие в еврокубках и могут выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. «Сочи» претендует на участие в Лиге конференций.