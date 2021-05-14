«Спартак», «Локо» и «Сочи» получили лицензию для выступления в еврокубках

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Об этом ТАСС сообщили представители обоих клубов. Заседание по лицензированию в РФС прошло 13 мая.
Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб также успешно справился с этой процедурой.
«Спартак» и «Локомотив» уже обеспечили себе участие в еврокубках и могут выступить в Лиге чемпионов или Лиге Европы. «Сочи» претендует на участие в Лиге конференций.
Сегодня ФК «Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза на участие в матчах российской Премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22 и лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций для участия в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.https://t.co/6lSp96mtzF pic.twitter.com/ciLBMtSA1j— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 14, 2021