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    Все новости спорта

    Шэньчжэнь — Шаньдун Тайшань: смотреть онлайн трансляцию 14.05.2021

    Шэньчжэнь — Шаньдун Тайшань: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 13:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шэньчжэнь» — «Шаньдун Тайшань» в группе A китайской Суперлиги.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шэньчжэнь» — «Шаньдун Тайшань». Коэффициент ставки — 1.95.

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