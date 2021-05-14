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    Шахтер Караганда — FC Arys: смотреть онлайн трансляцию 14.05.2021

    Шахтер Караганда — FC Arys: онлайн-трансляция матча начнется в 11:00

    Футбол
    В 11:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шахтер Караганда» — «FC Arys» в чемпионате Казахстана по футболу.

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