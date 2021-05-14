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    Ньюкасл — Манчестер Сити прямая трансляция 14.05.2021, смотреть онлайн

    Ньюкасл — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол АПЛ Ньюкасл Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Сити»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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