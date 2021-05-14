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    Комбаров: Вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение самарского клуба в РПЛ.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «У нас была большая ротация на протяжении всего сезона. И когда начался чемпионат, я, конечно, удивлялся такой серьезной ротации. Не потому, что сам иногда играл или не играл, а просто в первый раз в жизни сталкивался с таким. Тем не менее сезон показал, что все было сделано правильно.

    Вернуть "Крылья Советов" в РПЛ было делом принципа.

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    • У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе», — сказал Комбаров «Известиям».

    Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не собираются продлевать контракт с Комбаровым.

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