Комбаров: Вернуть «Крылья Советов» в РПЛ было делом принципа

Защитник «Крыльев Советов»прокомментировал возвращение самарского клуба в РПЛ.

«У нас была большая ротация на протяжении всего сезона. И когда начался чемпионат, я, конечно, удивлялся такой серьезной ротации. Не потому, что сам иногда играл или не играл, а просто в первый раз в жизни сталкивался с таким. Тем не менее сезон показал, что все было сделано правильно.

Вернуть "Крылья Советов" в РПЛ было делом принципа.

У меня были предложения от других команд, но я принял решение остаться в Самаре. Вылетели вместе — и поднялись тоже вместе», — сказал Комбаров «Известиям».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не собираются продлевать контракт с Комбаровым.