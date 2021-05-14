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    Клопп: «Ливерпулю» нужна была эта победа, и мы ее заслужили

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги перенесенного матча 34-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (4:2).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Отличный бой, хорошая игра, напряженная. Дерби и должны быть такими. Это моя первая победа на "Олд Траффорд". Я бы сказал, что это случилось очень вовремя. "Ливерпулю" нужна была эта победа, и мы ее заслужили.

    Мы находимся под определённым давлением сейчас, ведь нам необходимо выигрывать, чтобы оставаться в гонке. Сегодня нам противостояла команда, которая находится в отличной форме.

    "Ливерпуль" все еще в игре, продолжает борьбу за еврокубки. Победа — максимум, что мы могли сделать сегодня вечером. Это было очень напряженно. Мы должны быстро восстановиться и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Клоппа BBC.

    «Ливерпуль» набрал 60 очков в 35 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

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