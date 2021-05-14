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    Рой Кин: Нынешние атакующие игроки МЮ не подходят для борьбы за трофеи

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение команды в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).

    Рой Кин
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    Рой Кин

    «Я переживаю о ситуации в целом. В "Юнайтед" могут решить, что у них достаточно игроков в атаке на следующий сезон. Но я считаю, что им нужно сделать крупный трансфер, если они хотят вновь выигрывать титулы.

    Их нынешние атакующие игроки — это и близко не то, что нужно для борьбы за трофеи. Нужна большая группа игроков. Сейчас лучший состав у "Манчестер Сити", и они сражаются за титулы.

    Я покритикую Фернандеша. Половину матча с "Ливерпулем" он проплакал. После каждого стыка он катался по полю», — приводит слова Кина Sky Sports.

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