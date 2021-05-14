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    Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс: смотреть онлайн трансляцию 14.05.2021

    Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс» в китайской футбольной Суперлиге.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Гуанчжоу Сити»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Коэффициент ставки — 3.50.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс».

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