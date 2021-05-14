Дзюба: Дал бы жару на телевидении. А вообще, хотел бы получить тренерскую лицензию

Форвард «Зенита»рассказал о своем отношении к футболу и о своем будущем.

«Для меня футбол — это смысл жизни. Я понимаю, что с каждым годом времени все меньше и меньше в футболе, но я пока себя не представляю... Я каждый раз об этом думал, мне становится немножко страшно.

Я понимаю тех футболистов, которые уже в большом возрасте не хотят уходить. Потому что они, наверное, не знают, что делать дальше.

Я так не боюсь, но просто я пока не представляю себя без этих эмоций, адреналина. Когда забиваешь гол, это вообще неописуемое состояние.

Мысли, что дальше делать? Ну, думал, некоторым экспертам на ТВ я дал бы жару. Готовьтесь, ребят. На самом деле, хотел бы получить [тренерскую] лицензию и попробовать», — сказал Дзюба клубной пресс-службе.