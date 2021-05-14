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    Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр: смотреть онлайн трансляцию 14.05.2021

    Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Чикаго Файр». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чикаго Файр»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр.

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