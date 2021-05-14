ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Расклады РПЛ: кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
  • 10:27
    • Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на следующий сезон
  • 11:57
    • «Зенит» может возглавить тренер «Порту» Консейсау
  • 08:40
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • 07:29
    • Месси ведет поиски дома в Париже
  • 00:12
    • «Ливерпуль» победил «МЮ» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ
    Все новости спорта

    Астана — Жетысу прямая трансляция 14.05.2021, смотреть онлайн

    Астана — Жетысу: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Астана
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Астана» — «Жетысу» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Жетысу» — «Астана» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Жетысу». Коэффициент ставки — 2.05.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 10:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 10:0 (победит «Астана»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Астана — Жетысу.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Астана — Жетысу.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки на поле «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Брага» и «Морейренсе» много не забьют
  • «Брага» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Гуанчжоу Сити» одержит третью победу в сезоне?
  • «Гуанчжоу Сити» — «Цанчжоу Майти Лайонс». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брага — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Цанчжоу Майти Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры