Зиньковский: «Крылья Советов» готовы к РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов»заявил о готовности самарской команды к выступлению в чемпионате России.

В среду, 12 мая, самарский клуб в финале Кубка России проиграл «Локомотиву» (1:3).

«Готовы ли мы к РПЛ? Да, мы это чувствуем. Мы хорошо сыграли, хорошо провели Кубок, но чуть-чуть не хватило нам. Победил сильнейший.

Выход в РПЛ сглаживает неудачу? Не знаю, сейчас вообще нет эмоций. Ждем, что будет в премьер-лиге, какой будет состав», — сказал Зиньковский «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Крылья» досрочно гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Самарская команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 98 очков после 41 тура.