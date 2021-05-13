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    Зиньковский: «Крылья Советов» готовы к РПЛ

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил о готовности самарской команды к выступлению в чемпионате России.

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    В среду, 12 мая, самарский клуб в финале Кубка России проиграл «Локомотиву» (1:3).

    «Готовы ли мы к РПЛ? Да, мы это чувствуем. Мы хорошо сыграли, хорошо провели Кубок, но чуть-чуть не хватило нам. Победил сильнейший.

    Выход в РПЛ сглаживает неудачу? Не знаю, сейчас вообще нет эмоций. Ждем, что будет в премьер-лиге, какой будет состав», — сказал Зиньковский «Спорт-Экспрессу».

    Ранее «Крылья» досрочно гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Самарская команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 98 очков после 41 тура.

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